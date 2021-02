Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse bombe sur le point d’être lâchée pour Neymar ?

Publié le 24 février 2021 à 17h45 par B.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Neymar semble tout proche de prolonger avec le PSG. L’international brésilien a d’ailleurs lâché un message énigmatique sur les réseaux sociaux, commenté par l’un des comptes officiels du club de la capitale. De quoi enflammer les supporters.

Désireux de partir en 2019, Neymar a radicalement changé de position au fil des mois. L’international brésilien est désormais heureux au PSG et ne s’en cache pas. « Je me sens bien, je me suis adapté, je suis plus calme. Je suis très heureux ici. Je veux rester au PSG », a-t-il récemment confié dans l’émission Sept à Huit . Depuis plusieurs mois, Leonardo discute avec l’entourage du Brésilien pour une prolongation, et un accord serait tout proche d’être trouvé. Les supporters parisiens attendent désormais avec impatience l’officialisation de ce nouveau contrat, et la dernière sortie de Neymar n’a fait que renforcer cette hâte.

Neymar est heureux, le PSG aussi