Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Harry Kane s’annonce compliqué pour Pochettino !

Publié le 24 février 2021 à 16h45 par T.M.

Au PSG, Mauricio Pochettino aimerait visiblement retrouver Harry Kane. Toutefois, Tottenham pourrait bien mettre des bâtons dans les roues de l’entraîneur argentin.

Cet été, le PSG pourrait devoir affronter un gros coup dur : le départ de Kylian Mbappé. Pour éviter de le voir partir libre en 2022 et si le Français ne prolonge pas, le club de la capitale pourrait donc être contraint de s’en séparer. A Paris, il faudra alors se pencher sur la question de la succession de Mbappé. Et à ce sujet, Mauricio Pochettino aurait déjà une idée en tête. En effet, selon les derniers échos, l’entraîneur du PSG souhaiterait retrouver Harry Kane, son ancien buteur à Tottenham. La question est toutefois de savoir si cela sera possible. Alors que Leonardo s’est déjà cassé les dents deux fois face aux Spurs pour Dele Alli, cela pourrait bien en être de même avec Harry Kane.

Pas de départ au programme ?