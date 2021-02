Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo et Pochettino à l’origine d’un gros coup de tonnerre ?

Publié le 24 février 2021 à 15h10 par T.M.

Aujourd’hui bien installé dans les buts du PSG, Keylor Navas pourrait toutefois voir sa situation être chamboulée par Leonardo et Mauricio Pochettino.

Depuis l’arrivée de QSI, les gardiens du PSG ont toujours été un gros problème. Les portiers se sont succédés dans la capitale, mais aucun n’a réussi à s’imposer. Aucun jusqu’à Keylor Navas. En 2019, alors dans l’ombre de Thibaut Courtois au Real Madrid, le Costaricien est venu retrouver la lumière au PSG, un choix payant pour Leonardo. En effet, Navas a immédiatement apporté de la stabilité et de la sérénité dans les buts. Auteur de grandes parades, le gardien de 34 ans est aujourd’hui le numéro 1 incontesté à Paris. Toutefois, cela pourrait ne plus être le cas d’ici quelques mois…

Un nouveau gardien pour le PSG ?