Mercato - PSG : Dybala prêt à rejoindre Leonardo à Paris ? La réponse !

Souvent lié au Paris Saint-Germain, Paulo Dybala ne traverse pas la meilleure période de sa carrière à la Juventus.

Avec les incertitudes autour de l’avenir de Kylian Mbappé, au Paris Saint-Germain on se prépare à toute éventualité. Ainsi, Leonardo semble observer plusieurs successeurs potentiels. Premier et non des moindres, Lionel Messi. En Angleterre on parle également d’Harry Kane, ancien joueur de Mauricio Pochettino à Tottenham, mais le regard du directeur sportif du PSG pourrait comme souvent se tourner vers la Serie A. Paulo Dybala est en effet régulièrement lié au PSG, passant d’ailleurs tout proche de le rejoindre lors de l’été 2019. Mais à la Juventus, on a plusieurs fois annoncé vouloir le garder...

Dybala souhaiterait rester à la Juventus, mais...