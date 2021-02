Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin, Vidal... Un effet Sampaoli immédiat ?

Publié le 24 février 2021 à 12h30 par A.C.

L’arrivée de Jorge Sampaoli, qui sera le prochain entraineur de l’Olympique de Marseille, pourrait changer beaucoup de choses.

Ce n’est pas encore officiel, mais cela ne devrait pas tarder ! Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, Jorge Sampaoli sera le successeur d’André Villas-Boas sur le banc de l’Olympique de Marseille. RMC Sport annonce même un accord jusqu’en 2023, entre l’un des plus fervents disciples de Marcelo Bielsa et l’OM. Il faudra toutefois patienter un peu avant de le voir sur le bord d’un terrain, puisque s’il devrait arriver en cette fin de semaine, il ne sera pas sur le banc face à l’Olympique Lyonnais dimanche. L’Équipe avance notamment un isolement obligatoire de sept jours pour cause de Covid-19, puisque Sampaoli vient du Brésil, un pays particulièrement touché par la crise sanitaire actuelle. En coulisses, l’Argentin commencerait toutefois à déjà modeler son futur OM...

Sampaoli a déjà analysé les forces en présence

Si l’on en croit les récentes indiscrétions de Canal+ , l’accord entre Jorge Sampaoli et l’Olympique de Marseille existerait depuis quasiment trois semaines. Le technicien de 60 ans a donc eu tout le temps de préparer son arrivée... et cela pourrait rapidement se traduire sur le mercato ! C’est en tout cas le scénario évoqué par L’Équipe , qui assure que Sampaoli aurait déjà analysé l’'effectif actuel de l’OM, ciblant ainsi les postes ou les profils qui pourraient lui manquer. Le prochain mercato estival de l’OM pourrait donc se faire sous le signe de Sampaoli !

L’incroyable coup Arturo Vidal !

En Italie, on a déjà évoqué une piste énorme pour l’Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli. D’après les informations de Calciomercatonews , un ancien joueur de l’entraineur de 60 ans pourrait décider de le suivre à l’OM. Il s’agirait d'Arturo Vidal, qui traverse une période compliquée à l’Inter. En froid avec Antonio Conte, l’ancien lieutenant de Sampaoli avec le Chili a vu son temps de jeu drastiquement diminuer. La renaissance de Christian Eriksen n’augure d’ailleurs rien de bon pour Vidal, qui pourrait donc se relancer à l’OM.

Thauvin peut-il décider de finalement prolonger avec Sampaoli ?