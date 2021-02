Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’avenir de Thauvin relancé... par un joueur de Ligue 1 ?

Publié le 24 février 2021 à 8h30 par A.C.

En fin de contrat, Florian Thauvin semble destiné à quitter l’Olympique de Marseille, avec le Milan AC qui l’attendrait les bras ouverts.

L’Olympique de Marseille devrait enfin avoir un entraineur, d’ici le mois de mars. Jorge Sampaoli a en effet quitté l’Atlético Mineiro et, comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, il rejoindra l’OM. Et certains observateurs commencent à espérer que l’arrivée de l’Argentin puisse changer beaucoup de choses à l’OM... comme le dossier Florian Thauvin ! En fin de contrat, l’ailier semble s’approcher doucement mais surement d’un départ en fin de saison et son profil serait tout particulièrement apprécié par Sampaoli. Pour l’instant, l’arrivée de ce dernier ne semble toutefois pas pouvoir changer beaucoup de choses.

