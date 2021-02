Foot - Mercato - OM

Mercato : McCourt, Arabie Saoudite... La vente de l'OM est-elle toujours possible ?

Publié le 24 février 2021 à 8h00 par La rédaction

D'abord annoncée comme bouclée, la vente de l'OM à Al-Walid bin Talal ne cesse d'être démentie par différents acteurs. Mais Frank McCourt finira-t-il par céder ?

La vente de l'Olympique de Marseille est l'un des sujets les plus chauds du moment. Il faut dire qu'il y a un peu plus de deux semaines, Thibaud Vézirian lâchait une énorme bombe. « Tout porte à croire que c’est bouclé. L’avenir de l’OM va changer. L’OM aura les moyens », confiait le journaliste dans une vidéo YouTube , dévoilant même le nom du futur propriétaire du club phocéen, à savoir le prince saoudien Al-Walid bin Talal qui rachèterait l'OM par le biais da Holding, Kingdom Holding Company. Toutefois, depuis cette information, rien ne s'est concrétisé. Au contraire, les démentis se sont multipliés que ce soit dans l'entourage de McCourt et de bin Talal. Par conséquent, continuez-vous à croire à la vente de l'OM ?

Les démentis s'enchaînent...