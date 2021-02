Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un premier coup colossal bouclé grâce à Sampaoli ?

Publié le 24 février 2021 à 11h15 par A.C.

Jorge Sampaoli, qui va rejoindre l’Olympique de Marseille, pourrait attirer l’un de ses anciens joueurs.

Plus de 20 jours après le départ d’Andrés Villas-Boas, un nouvel entraineur devrait s’asseoir sur le banc de l’Olympique de Marseille. Il s’agit, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, de Jorge Sampaoli. Son arrivée ne serait plus qu’une question de jours, puisqu’il pourrait atterrir en France dès ce vendredi ! L’Équipe a toutefois souligné le fait que, venant du Brésil, Sampaoli devra observer un isolement de sept jours à cause de la crise sanitaire actuelle et donc, ne devrait diriger l’OM qu’à partir du mois de mars.

Arturo Vidal pourrait rejoindre Sampaoli à l’OM