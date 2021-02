Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les grandes révélations du clan Sampaoli sur son arrivée à l’OM !

Publié le 24 février 2021 à 8h15 par T.M.

Si l’arrivée de Jorge Sampaoli à l’OM n’est pas encore officielle, cela serait comme si et ce depuis plusieurs semaines déjà…

Depuis le début du mois de février et la mise à pied d’André Villas-Boas, Pablo Longoria s’est mis en quête d’un nouvel entraîneur pour l’OM. Après avoir essuyé plusieurs échecs comme le10sport.com vous l’a révélé, l’Espagnol a jeté son dévolu sur Jorge Sampaoli. Et aujourd’hui, tout semble indiquer que l’Argentin prendra prochainement les commandes du club phocéen. « Il manque encore des détails mais je pense que cela va se faire », expliquait-on ces dernières heures dans le clan Sampaoli.

Un accord de principe qui date ?