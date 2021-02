Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'élection du Barça pourrait changer les plans de Leonardo !

Publié le 24 février 2021 à 7h45 par A.M.

Alors que le PSG s'intéresserait à Emerson, prêté par le FC Barcelone au Bétis, ce dossier ne devrait pas se décanter avec la nomination du futur président blaugrana.

Lors du prochain mercato estival, le poste de latéral droit devrait occuper les pensées de Leonardo. Et pour cause, bien que le PSG devrait lever l'option d'Alessandro Florenzi, estimée à 9M€, Colin Dagba et Thilo Kehrer n'ont pas convaincu. Résultat, le club de la capitale souhaite offrir une vraie concurrence à l'international italien et a déjà ciblé plusieurs profils comme ceux d'Hector Bellerin et Emerson. Mais concernant le second nommé, cela s'annonce difficile.

Emerson attend le 7 mars pour trancher