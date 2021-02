Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : De nombreux transferts déjà au programme pour cet été !

Publié le 24 février 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM s’apprête à nommer Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur, Adil Rami estime que l’effectif phocéen devrait connaître de nombreux changements avec cette arrivée.

Depuis la mise à pied d’André Villas-Boas début février, l’OM cherchait à faire venir un grand technicien, et Pablo Longoria a enfin trouvé son bonheur avec Jorge Sampaoli! L’entraîneur argentin va débarquer en fin de semaine à Marseille pour signer son contrat jusqu’en 2023 et devenir le nouvel entraîneur du projet McCourt. Mais comme l’a indiqué Adil Rami sur RMC Sport , qui a côtoyé Sampaoli par le passé au FC Séville, l’OM peut déjà s’attendre à une gros remaniement de l’effectif dans les mois à venir….

Sampaoli va faire du changement à l’OM