Mercato - PSG : La presse anglaise lâche une bombe sur une arrivée de Lloris !

Publié le 24 février 2021 à 10h15 par T.M.

Bien que Keylor Navas soit indéboulonnable dans les buts du PSG, lors du prochain mercato estival, Mauricio Pochettino pourrait bien venir tout changer.

Le PSG tient enfin son gardien. Alors que club de la capitale a éprouvé les plus grandes difficultés à trouver son dernier rempart, Leonardo a résolu ce problème en 2019, en allant chercher Keylor Navas au Real Madrid. Depuis, le Costaricien impressionne dans les buts parisiens, rendant de grands services au PSG. A 34 ans, Navas a encore quelques belles années devant lui, mais sa place pourrait bien être remise en question dans les mois à venir. Alors que la rumeur Gianluigi Donnarumma est dernièrement réapparue, un autre danger se profilerait : Hugo Lloris.

Vers des retrouvailles entre Pochettino et Lloris ?