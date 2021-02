Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Donnarumma repart de plus belle !

Publié le 20 février 2021 à 16h30 par Dan Marciano

Piste de longue date de Leonardo, Gianluigi Donnarumma serait toujours surveillé par le PSG, mais aussi par Chelsea. Un départ à la fin de la saison reste d'actualité pour le portier, en fin de contrat en juin prochain avec le Milan AC.

Le PSG ne manque pas de gardiens de but. Arrivé durant l’été 2019, Keylor Navas s’est vite installé comme le portier numéro un, mais Leonardo a également profité du dernier mercato estival pour s’attacher définitivement les services de Sergio Rico et accueillir Alexandre Letellier. Quant à Marcin Bulka et Garissone Innocent, ils ont été prêtés cette saison en Ligue 2. Et il ne faut également pas oublier Alphonse Areola, prêté à Fulham. Pourtant, malgré la forte densité à ce poste, le directeur sportif du PSG aurait déjà commencé à se pencher sur la succession de Keylor Navas et aurait notamment ciblé Gianluigi Donnarumma. Passé par le Milan AC, Leonardo suivrait depuis plusieurs années les prestations du portier italien et pourrait l’accueillir gratuitement lors du prochain mercato estival.

Les négociations sont bloquées entre Donnarumma et le Milan AC

Formé au Milan AC, Gianluigi Donnarumma n’est pas certain de rester en Italie la saison prochaine. Le portier italien a entamé, depuis plusieurs mois, des discussions avec ses dirigeants pour prolonger son contrat, qui se termine en juin prochain. Mino Raiola s’est rendu à plusieurs reprises à Milan afin de trouver un terrain d’entente, mais pour l’heure, les positions restent très éloignées. Comme indiqué par 90min , Gianluigi Donnarumma aurait des exigences élevées. Le gardien réclamerait un salaire de 10,4M€, une somme importante pour le Milan AC, fragilisé par la crise du Covid-19 comme nombre d’équipes européennes. Les dirigeants italiens seraient réticents à répondre favorablement à la demande du joueur et seraient prêts à lui offrir, seulement, un salaire annuel de 8,7M€. Bien que les négociations soient dans l’impasse, Donnarumma a affiché sa sérénité ce vendredi au micro de Sky Sports : « Je vis les négociations avec sérénité. Je suis tranquille, je cherche toujours de donner le maximum et aider mes coéquipiers. Je me concentre sur le fait de me donner à 100% pendant les entrainements et de mouiller le maillot du Milan ».

Le PSG et Chelsea prêts à sauter sur l'occasion