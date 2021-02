Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel prêt à plomber un gros dossier de Leonardo ?

Publié le 20 février 2021 à 13h45 par D.M.

Le PSG serait prêt à offrir un contrat XXL à Gianluigi Donnarumma pour le convaincre de poser ses valises à Paris. Intéressé également par le portier italien, Chelsea serait prêt à s'immiscer dans ce dossier.

Formé au Milan AC, Gianluigi Donnarumma pourrait être contraint de quitter l’Italie à la fin de la saison. Sous contrat jusqu’en juin prochain, le portier ne parvient pas à trouver un terrain d’entente avec ses dirigeants en raison notamment de ses exigences salariales. Un départ à l’intersaison serait envisagé et son agent, Mino Raiola, pourrait l’envoyer au PSG. 90min indique que Leonardo serait prêt à lui offrir un contrat XXL, qui ferait de Donnarumma le gardien le mieux payé au monde. Toutefois, l’international italien aurait également des prétendants en Angleterre.

Chelsea prêt à concurrencer le PSG dans le dossier Donnarumma