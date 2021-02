Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho pourrait faire un très beau cadeau à Pochettino !

Publié le 24 février 2021 à 13h15 par A.D.

Décrié du côté de Tottenham, Hugo Lloris aurait alarmé le PSG de Mauricio Pochettino. Alors que le champion du monde français serait prêt à relever le défi parisien, José Mourinho préparerait déjà son départ et aurait fait de Nick Pope sa priorité pour le remplacer.

Auteur de plusieurs bourdes avec Tottenham, Hugo Lloris n'affiche pas une grande forme cette saison. Et cette situation pourrait lui couter sa tête chez les Spurs . Conscient de la situation, le PSG de Mauricio Pochettino pourrait en profiter. En effet, d'après les indiscrétions du Daily Mail , le club de la capitale serait prêt à tendre les bras à Hugo Lloris. De son côté, le portier français verrait d'un bon oeil un retour en France, surtout si c'est pour retrouver Mauricio Pochettino. Et pour arranger davantage les affaires du PSG, José Mourinho pourrait lui donner un petit coup de pouce.

Mourinho aurait déniché le successeur de Lloris