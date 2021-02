Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pep Guardiola prêt à chambouler l’avenir de Kylian Mbappé ?

Publié le 24 février 2021 à 17h15 par T.M.

Au moment d’évoquer le futur club de Kylian Mbappé, il est surtout question du Real Madrid. Toutefois, dans ce feuilleton, Manchester City pourrait bien avoir son mot à dire.

Toujours en pleine réflexion, Kylian Mbappé doit toutefois prendre une très grande décision pour son avenir. Alors que Leonardo et le PSG font le maximum pour le convaincre de prolonger son contrat, le Français pourrait très bien décidé de s’en aller lors du prochain mercato estival. Et bien que le club de la capitale ne soit pas enclin à vendre son prodige, il pourrait bien s’y résoudre pour éviter le voir partir libre en 2022. Dans ce cas de figure, la question sera alors de savoir quel sera son prochain club. Et si tout indique que le Real Madrid est le mieux placé pour Kylian Mbappé, cela pourrait ne pas être aussi évident…

Manchester City comme trouble-fête ?