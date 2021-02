Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une menace se précise pour Allegri !

Publié le 24 février 2021 à 21h30 par A.C.

Très apprécié par Florentino Pérez au Real Madrid, Massimiliano Allegri pourrait finalement rebondir en Serie A.

Voilà presque deux ans que Massimiliano Allegri n’a plus de club. L’ancien de la Juventus est considéré comme l’un des techniciens italiens les plus talentueux du moment, mais si son nom a été lié à plusieurs clubs dont le Paris Saint-Germain, il n’a toujours pas trouvé de nouveau banc ! Cela pourrait se faire au Real Madrid la saison prochaine. Allegri est en effet annoncé par la presse espagnole comme l’un des favoris pour succéder à Zinedine Zidane, qui pourrait donc laisser sa place à la fin de la saison.

Le Napoli rêve toujours d’Allegri