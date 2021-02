Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros aveu de Kingsley Coman sur son départ !

Publié le 24 février 2021 à 20h15 par A.M.

Interrogé sur son départ du Paris Saint-Germain avant même la signature de son premier contrat professionnel, Kingsley Coman assure qu'il ne regrette rien.

Depuis l'arrivée de QSI au Paris Saint-Germain, les jeunes issus du centre de formations ont dû mal mal à s'imposer au sein de l'effectif parisien. Plusieurs d'entre eux ont donc décidé de quitter leur club formateur avant même la signature de leur premier contrat professionnel. C'est notamment le cas de Kingsley Coman. En 2014, le jeune ailier décide de s'envoler vers la Juventus pour ses premiers pas en pro. Il enchaînera avec un transfert au Bayern Munich en 2017 suite à un prêt concluant de deux saisons. Cela lui a permis d'empiler les trophées à l'image de la Ligue des Champions remportée la saison dernière face... au PSG. Par conséquent, Kingsley Coman ne regrette absolument pas d'avoir quitter son club formateur alors qu'il n'avait que 18 ans.

Coman ne regrette rien !