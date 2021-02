Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato - Bayern Munich : Deux clubs de Premier League sur Coman ?

Publié le 18 février 2021 à 23h50 par La rédaction

S’il a révélé vouloir rester au Bayern Munich la saison prochaine, Kinglsey Coman aurait des vues en Angleterre. Manchester United et Manchester City seraient très intéressés par l’idée d’accueillir l’international tricolore chez eux si le joueur ne prolonge pas au Bayern, alors que son contrat arrive à expiration en juin 2023.