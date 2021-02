Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée de Mbappé au Real Madrid liée à Zidane ? La réponse !

Publié le 18 février 2021 à 23h10 par A.C.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022, Kylian Mbappé semble bien être l’obsession du Real Madrid.

L’avenir de Kylian Mbappé fait beaucoup parler en ce moment. Il faut dire que s’il ne prolonge pas rapidement avec le Paris Saint-Germain, le Français se retrouvera à seulement un an de la fin de son contrat cet été. Une situation qui ne manque pas d’alimenter les spéculations de la presse espagnole, qui n’a jamais cessé de parler de l’intérêt du Real Madrid pour Kylian Mbappé ces dernières années. Pourtant, cette arrivée a souvent été directement liée à Zinedine Zidane.

La présence de Zidane n’aura aucune incidence sur le dossier Mbappé