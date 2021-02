Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé poussé au Real Madrid... par Neymar ?

Publié le 18 février 2021 à 20h30 par A.C.

Le feuilleton Kylian Mbappé semble prendre de l’ampleur du côté du Real Madrid, où l’on semble déterminé à l’arracher au Paris Saint-Germain.

Son contrat ne se termine qu’en juin 2022, mais Kylian Mbappé fait déjà énormément parler de lui. Se retrouver cet été avec une de ses deux stars, à un an seulement de la fin de son contrat, serait en effet une situation compliquée pour le Paris Saint-Germain. C’est pour cela que Leonardo fait tout son possible pour prolonger Mbappé. Mais, à la différence d’un Neymar qui selon nos informations est plus heureux que jamais au PSG, le Français ne semble pas totalement ouvert à cette option. Ou en tout cas, il ne s’est jamais prononcé en faveur d’une prolongation, ni d’ailleurs n’a annoncé clairement sa volonté de quitter le club. Cette incertitude semble d’ailleurs commencer à agacer le PSG...

Au PSG, on commence à s’impatienter pour Mbappé

D’après les informations de RMC Sport , une offre de prolongation a été formulée à Kylian Mbappé par le Paris Saint-Germain. Elle porterait sur quatre années supplémentaires... mais demeurerait toujours sans réponse depuis des longues semaines ! Ainsi, alors qu’au sein du PSG on serait plutôt optimiste pour l’avenir de Mbappé, plus le temps passe et plus on s’impatienterait. Surtout qu’il est de notoriété publique que le Français rêve du Real Madrid, ou le président Florentino Pérez semble prêt à toutes les folies pour l’avoir. Le Real Madrid et Kylian Mbappé, c’est une très longue histoire. Qui remonte bien plus loin que l’échec madrilène en 2017, lorsque le joueur était passé de l’AS Monaco au Paris Saint-Germain.

