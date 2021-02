Foot - Mercato - PSG

Mercato : Après son départ du PSG, Edinson Cavani lâche ses vérités !

Publié le 24 février 2021 à 19h30 par A.M.

Sept après son arrivée, Edinson Cavani a quitté le PSG libre de tout contrat l'été dernier afin de s'engager avec Manchester United. Et le Matador ne regrette pas d'avoir rejoint les Red Devils.

Durant l'été 2013, le PSG n'hésite pas à lâcher 63M€ pour s'attacher les services d'Edinson Cavani qui affole les défenses de Serie A avec Naples. Et le Matador restera finalement sept ans dans la capitale, marquant clairement de son empreinte, l'histoire parisienne. Et pour cause, avec 200 réalisations à son compteur, Edinson Cavani est le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Toutefois, la fin de l'idylle entre les supporters parisiens et l'attaquant uruguayen va finalement mal tourner puisqu'alors que son contrat prenait fin le 30 juin dernier, l'ancien buteur du Napoli a refusé de prolonger son bail et de disputer le Final 8. Une issue brutale à ces sept saisons à Paris jusqu'à ce qu'Edinson Cavani rejoigne finalement Manchester United en octobre dernier.

«Je suis ici pour donner le meilleur de moi-même»

Auteur de 7 réalisations en 24 apparitions toutes compétitions confondues, Edinson Cavani connaît une première saison mitigée à Manchester United, mais il ne regrette absolument pas son choix. « J'ai dit que je suis ici pour donner le meilleur de moi-même avec la même responsabilité que celle que j'avais quand j'étais dans les autres équipes dans lesquelles j'ai jouées. Il est clair que je suis ici pour être compétitif, pour donner ce que je peux, pour donner le meilleur de moi-même, pour me préparer, pour être disponible chaque week-end et faire ma part, et pour aider l'équipe à se battre pour les trophées et les coupes », confie-t-il dans une interview accordée à ESPN avant de dévoiler les coulisses de son arrivée chez les Red Devils .

