Mercato - Officiel : Lucas Digne prolonge à Everton

Publié le 24 février 2021 à 18h52 par La rédaction

À Everton depuis 2018, Lucas Digne vient de prolonger jusqu'en 2025 avec les Toffees.

Lucas Digne vient de prolonger son contrat jusqu'en 2025 avec Everton. Le club a confirmé la nouvelle via un communiqué sur les réseaux sociaux. Arrivé chez les Toffees en 2018, après deux saisons laborieuses au FC Barcelone, Lucas Digne s'est imposé comme un élément indispensable à Goodison Park. Dans l'annonce officielle du club, l'international français âgé de 27 ans s'est réjoui de cette signature : « On a un grand projet avec ce club et on espère réaliser de très bonnes choses en fin de saison et au cours des prochaines années. Je veux jouer en Europe et Everton est le meilleur endroit pour y parvenir. Ce club n'a cessé de progresser depuis mon arrivée, on est en train de construire une équipe forte. (...) Dans mon esprit, il était clair que je voulais rester à Everton. »