Mercato - Chelsea : Incroyable rebondissement dans le dossier Giroud ?

Publié le 24 février 2021 à 15h20 par La rédaction

Très peu utilisé par Frank Lampard en début de saison, Olivier Giroud semble revivre depuis l’arrivée de Thomas Tuchel sur le banc de Chelsea. L’international tricolore est régulièrement utilisé et pourrait finalement prolonger son contrat avec le club londonien.