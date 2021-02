Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Lloris débloqué par un autre profil XXL ?

Publié le 24 février 2021 à 14h15 par La rédaction

Dans le viseur du PSG ces derniers jours, Hugo Lloris pourrait faire son retour en France très prochainement. Tottenham se serait déjà activé sur le marché des transferts dans le but de lui trouver son remplaçant.

Si Keylor Navas est totalement indiscutable dans les buts du PSG depuis son arrivée en 2019, Leonardo pourrait rebattre totalement les cartes. La place du gardien costaricien de 34 ans pourrait être remise en question. Et quelques menaces auraient déjà été identifiées pour le remplacer. Si l’on parlait de la rumeur Gianluigi Donnarumma il y a quelques jours, ce serait maintenant Hugo Lloris qui pourrait venir chambouler l’avenir de l’ancien du Real Madrid au PSG. L’actuel portier des Spurs arrive sur sa dernière année de contrat avec le club londonien et une vente cet été serait très envisageable pour éviter de voir le joueur partir libre en juin 2022. De plus, Mauricio Pochettino connaît très bien Lloris, qu’il a eu sous ses ordres lors de son passage à Tottenham entre 2014 et 2019, et voudrait en faire le titulaire de son équipe. Le DailyMail avait d’ailleurs confirmé l’intérêt du PSG pour l’international tricolore. Et Tottenham préparerait déjà le terrain à un départ.

Dean Henderson dans le viseur de Tottenham ?