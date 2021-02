Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Excellente nouvelle en vue avec… Kevin Strootman ?

Publié le 24 février 2021 à 14h10 par G.d.S.S.

En totale perdition ces dernières années à l’OM, Kevin Strootman revit actuellement en prêt du côté du Genoa. Ce qui pourrait laisser présager une vente du milieu de terrain néerlandais l’été prochain…

Recruté par l’OM pour 25M€ lors du mercato estival 2018, Kevin Strootman avait même eu droit au plus gros salaire de toute l’histoire du club phocéen, mais son expérience au sein du projet McCourt a rapidement viré au flop. Le milieu de terrain néerlandais, qui faisait figure de remplaçant de luxe ces derniers mois, a finalement quitté l’OM sous la forme d’un prêt sans option d’achat pour aller se relancer au Genoa en janvier. Un choix qui pourrait profiter à tout le monde…

Strootman revit au Genoa

En effet, depuis son arrivée en Italie, Kevin Strootman a retrouvé un statut de titulaire indiscutable et un temps de jeu considérable, lui qui comptabilise 417 minutes de jeu et 1 passe décisive sous le maillot du Genoa. Du coup, cette visibilité pourrait profiter à l’OM dans la perspective d’un éventuel transfert l’été prochain si l’ancien joueur de l’AS Rome retrouve une véritable valeur marchande. Ce qui pourrait aider à remplir les caisses de Frank McCourt…