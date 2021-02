Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse réponse est tombée pour Erling Braut Haaland !

Publié le 25 février 2021 à 4h30 par T.M.

Pour remplacer Kylian Mbappé, le nom d’Erling Braut Haaland revient. Mais le PSG est-il intéressé ? Réponse.

Le PSG n’en a pas vraiment envie, mais il pourrait bien se résoudre à le faire. En effet, lors du prochain mercato estival, Kylian Mbappé pourrait être vendu afin d’éviter un départ libre en fin de saison. Dans la capitale, il pourrait donc falloir tourner la page et ainsi penser à la succession du Français. Mais qui pourrait venir le faire oublier ? Alors que Lionel Messi et Harry Kane seraient notamment les options de Leonardo et de Mauricio Pochettino en cas de départ de Kylian Mbappé, l’option Erling Braut Haaland a également été évoquée par certains…

Le PSG pas encore dessus ?