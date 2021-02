Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un message inquiétant pour Haaland !

Publié le 24 février 2021 à 17h00 par B.C.

Interrogé en conférence de presse sur le cas Haaland, Ole Gunnar Solskjaer n’a pas caché toute l’admiration qu’il avait pour l'attaquant qu’il connaît parfaitement.

Étincelant avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland va incontestablement faire parler de lui dans la rubrique transfert prochainement. Interrogé par la BBC , Mino Raiola, son agent, a d’ailleurs annoncé la couleur en expliquant que peu de clubs étaient en mesure de s’offrir les services du jeune attaquant (20 ans) : « Seuls 10 clubs au maximum peuvent se permettre de l'acheter et et lui offrir la bonne base après avoir été à Dortmund. Et quatre de ces clubs sont en Angleterre. Je ne pense pas qu'il y ait un directeur sportif ou un entraîneur dans le monde qui dirait "pas intéressé." » Le Real Madrid apparaît comme l’un des favoris, tout comme Manchester United. Les Red Devils surveilleraient de près la situation du Norvégien, d’autant qu’Ole Gunnar Solskjaer le connaît parfaitement pour l’avoir eu sous ses ordres à Molde. Interrogé à plusieurs reprises sur Haaland ce mercredi en conférence de presse, le coach mancunien n’a pu éluder le sujet.

« Je le connais et je lui parle »