Mercato - Barcelone : Le premier coup de Xavi déjà identifié ?

Publié le 24 février 2021 à 16h00 par T.M.

Alors que Xavi deviendra le manager général du FC Barcelone en cas d’élection de Victor Font, l’Espagnol pourrait déjà avoir une première idée en tête pour renforcer le club catalan.

Avec Joan Laporta et Toni Frexia, Victor Font est la 3ème candidat en lice pour devenir, le 7 mars prochain, le nouveau président du FC Barcelone. En vue de cette élection, il a d’ailleurs présenté son programme et son organigramme, promettant notamment de faire revenir Xavi. Alors que l’Espagnol est actuellement l’entraîneur d’Al Sadd au Qatar, il deviendrait avec Victor Font, le manager général du Barça, ayant également la possibilité de remplacer Ronald Koeman sur le banc de touche si les choses venaient à mal tourner pour le Néerlandais.

« Xavi me pose beaucoup de questions sur lui »