Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit passer à la vitesse supérieure pour Sergio Ramos !

Publié le 24 février 2021 à 13h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le Real Madrid, Sergio Ramos est partagé entre un départ et une prolongation. Alors qu'il a rencontré son capitaine ce mardi, Florentino Pérez serait plutôt confiant et estimerait que le temps jouerait en sa faveur pour boucler un renouvellement. Dans cette optique, Leonardo, le directeur sportif du PSG, n'aurait d'autre choix que d'enclencher la vitesse supérieure au plus vite. Analyse.

Prolonger ou partir ? Telle est la question pour Sergio Ramos. Engagé jusqu'au 30 juin avec le Real Madrid, le vétéran de 34 ans se trouve actuellement dans une impasse. Depuis le 1er janvier, le capitaine de la Maison-Blanche peut négocier avec l'écurie de son choix pour un départ libre et gratuit en fin de saison. Toutefois, il n'aurait pas encore trouvé le moindre accord avec un club à ce jour, que ce soit avec le Real Madrid pour un renouvellement ou avec une nouvelle équipe. Conscient de la situation contractuelle de Sergio Ramos, Leonardo serait en embuscade, prêt à lui tendre les bras s'il ne prolongeait pas avec le club emmené par Zinedine Zidane. Toutefois, la tendance actuelle ne serait pas vraiment à un départ pour Sergio Ramos, et le temps ne jouerait pas en la faveur du directeur sportif du PSG.

Le temps favorable à Zidane pour Sergio Ramos ?

D'après les dernières indiscrétions de Jugones , rapportés par AS , Florentino Pérez aurait croisé Sergio Ramos au centre d'entrainement du Real Madrid ce mardi. Et il aurait profité de l'occasion pour s'entretenir avec son capitaine. S'il n'aurait pas avancé dans les négociations lors de cet échange, le président merengue aurait tout de même pris rendez-vous avec Sergio Ramos pour aborder le sujet de sa prolongation à une date ultérieure. Dans la foulée, Cuatro a apporté d'autres informations majeures qui n'arrangent pas les affaires du PSG. A en croire ce dernier média espagnol, Florentino Pérez et Sergio Ramos auraient bel et bien eu une conversation à Valdebas. Alors que le renouvellement du vétéran de 34 ans n'aurait pas été évoqué, les deux hommes auraient tout de même bon espoir de parvenir à un accord d'ici le 30 juin. En effet, Florentino Pérez et Sergio Ramos estimeraient que plus le temps passe, plus les chances de signer un nouveau contrat seraient grandes. Une nouvelle qui devrait faire réagir Leonardo, le directeur sportif du PSG.

Leonardo contraint d'agir vite pour Sergio Ramos ?

En sachant que le temps est désormais son ennemi, Leonardo sait ce qu'il doit faire. Pour ne pas risquer de voir Sergio Ramos parapher un nouveau contrat avec le Real Madrid, le directeur sportif du PSG aurait tout intérêt à s'activer et à formuler une offre digne de ce nom à l'Espagnol dans les plus brefs délais. D'autant que Leonardo, comme tous ses concurrents d'ailleurs, peut négocier avec Sergio Ramos depuis le 1er janvier pour un transfert libre en fin de saison.