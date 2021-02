Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour oublier Mbappé, le Qatar prévoit du lourd !

Publié le 25 février 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé est toujours incertain, le PSG semble se préparer à toutes les éventualités concernant son numéro 7.

L'avenir de Kylian Mbappé est le sujet brûlant du moment au PSG. En pour cause, le contrat de l'attaquant français prend fin en juin 2022 et s'il ne prolonge pas son bail rapidement, un départ sera inévitable cet été afin d'éviter qu'il parte libre à l'issue de son contrat. Par conséquent, la menace existe et bien que la priorité du PSG soit de conserver Kylian Mbappé, les Parisiens se préparent à tout.

Le PSG prépare l'après-Mbappé