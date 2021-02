Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse annonce d'Iniesta sur l'avenir d'une pépite !

Publié le 24 février 2021 à 20h00 par A.D.

Alors qu'il a joué ses premiers matchs avec le Barça cette saison, Pedri gravit les échelons à une vitesse fulgurante. Selon Andres Iniesta, la pépite de 18 ans a un bel avenir au FC Barcelone.

Très en vue du côté de Las Palmas, Pedri a été acheté par le FC Barcelone pour une somme proche de 10M€. Alors qu'elle joue sa première saison sous les couleurs du club blaugrana, la pépite de 18 ans fait forte impression auprès de Ronald Koeman. A tel point qu'elle a été validée par Andres Iniesta. Interrogé lors d'un concours organisé par la Liga espagnole, l'ancien capitaine du FC Barcelone n'a pas tari d'éloges à l'égard de Pedri, avant de faire passer un message fort sur son avenir.

«Pedri a sûrement un grand avenir au Barça»