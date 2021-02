Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prix est fixé pour Paul Pogba !

Publié le 25 février 2021 à 7h15 par La rédaction

Manchester United aurait déjà annoncé au PSG la somme attendue pour obtenir le transfert de Paul Pogba.

L'avenir de Paul Pogba à Manchester United est extrêmement incertain. L'international français voit son entente avec les Red Devils expirer en juin 2022, et aucune prolongation de contrat ne semble se dessiner entre les deux parties. Si la situation n'est pas résolue dans les prochaines semaines, le club mancunien ne prendra pas le risque de voir son joueur s'en aller librement et sans la moindre contrepartie dans un an. Par conséquent, un transfert dès cet été apparaît comme l'option privilégiée par les dirigeants de Manchester United. Le PSG et la Juventus sont sur les rangs, mais une chose est sure : Paul Pogba ne quittera pas Old Trafford gratuitement...

50M€ réclamés pour Paul Pogba ?