Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n'est pas au bout de ses peines pour Pogba

Publié le 20 février 2021 à 22h10 par A.D.

Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec Manchester United, Paul Pogba serait dans le viseur de Leonardo. Et le directeur sportif du PSG serait plus que jamais en concurrence avec la Juventus sur ce dossier. En effet, La Vieille Dame rêverait toujours de rapatrier La Pioche à Turin.

Dans une situation compliquée à Manchester United, Paul Pogba pourrait prendre le large lors du prochain mercato estival. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, La Pioche pourrait être vendue par les Red Devils dans les prochains mois si elle ne prolonge pas très vite, et ce, pour ne pas être cédée gratuitement lorsque son bail aura expiré. Toujours en quête de milieux de terrain, Leonardo serait prêt à profiter de l'aubaine et à tenter de s'offrir Paul Pogba l'été prochain. Toutefois, le directeur sportif du PSG devrait avoir de grosses difficultés à boucler ce dossier car il aurait un adversaire redoutable.

La Juve n'en démordrait pas pour Paul Pogba