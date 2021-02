Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un champion du monde 2018 en approche grâce… à Pochettino ?

Publié le 25 février 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que le PSG puisse compter sur un impérial Keylor Navas depuis son arrivée en 2019, Mauricio Pochettino serait resté un fervent admirateur de son ancien gardien à Tottenham, à savoir Hugo Lloris. De quoi s’attendre à la signature du champion du monde cet été ?

Nommé entraîneur du PSG le 2 janvier dernier, Mauricio Pochettino aurait, selon différents médias, déjà coché plusieurs noms en marge du mercato estival. Hormis les pistes Lionel Messi et Dele Alli, dont les noms figureraient tout en haut de sa liste, Pochettino apprécierait également les profils de Sergio Agüero, Paul Pogba, Paulo Dybala ou encore d'Hector Bellerin à en croire CBS Sports . Cependant, il n’en oublierait pas une pièce-maîtresse de son expérience de cinq ans à Tottenham : Hugo Lloris.

Lloris décidé à revenir en France, Tottenham en quête de son successeur