Mercato - Real Madrid : Une grosse occasion pour Zidane en cas d’échec avec Mbappé ?

Publié le 24 février 2021 à 12h00 par T.M.

En difficulté financière, le Real Madrid pourrait très bien voir Kylian Mbappé lui filer sous le nez. Mais cet échec pourrait ouvrir d’autres portes aux Merengue.

Encore loin de prolonger avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait donc s’en aller lors du prochain mercato estival. Mais pour aller ? Quand il s’agit d’évoquer un départ du champion du monde, tous les regards se tournent vers le Real Madrid. Toutefois, pour la Casa Blanca, la situation actuelle n’est pas la meilleure. Touchés par la crise financière, les Merengue pourraient ne pas avoir les moyens nécessaires pour payer le transfert XXL et le salaire colossal de Mbappé. Un autre prétendant pourrait donc en profiter et cela pourrait notamment faire les affaires de Liverpool, également intéressé par l’actuel protégé de Mauricio Pochettino.

Salah pour se consoler de Mbappé ?