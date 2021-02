Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - PSG : L’espoir est encore permis pour Sergio Ramos !

Publié le 24 février 2021 à 7h15 par H.G.

Tandis que Sergio Ramos est annoncé dans le viseur du PSG à six mois de la fin de son contrat au Real Madrid, les négociations dans l’optique d’une prolongation n’auraient toujours pas connu d’évolution.

Une ère pourrait se clore au Real Madrid l’été prochain. En effet, alors que son contrat prendra fin le 30 juin prochain, Sergio Ramos pourrait quitter le club de la capitale espagnole au sein duquel il est présent depuis 2005 et son arrivée en provenance du Séville FC. Il s’agira ainsi d’une belle opportunité de marché, et le PSG n’aurait pas l’intention de la laisser passer puisqu’il serait positionné pour l’accueillir librement dans le cas où il ne prolongerait bel et bien pas son contrat au Real Madrid. Et à en croire les derniers échos venus d’Espagne, c’est bien le chemin que prendrait Sergio Ramos à l’heure actuelle…

Sergio Ramos veut terminer sa carrière au Real Madrid, mais…