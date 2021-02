Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour Eden Hazard, c’est terminé !

Publié le 25 février 2021 à 6h30 par Th.B.

Le Real Madrid disposerait en Eden Hazard d’une pièce-maîtresse pour mener à bien l’opération Kylian Mbappé. Néanmoins, le Belge aurait d’autres plans.

Arrivé à l’été 2019 après sept saisons plutôt réussies à Chelsea, Eden Hazard ne connaît certainement pas la même vie à Madrid. Ayant fait le forcing pour débarquer à la Casa Blanca, l’expérience d’Hazard au Real Madrid ne semble toujours pas avoir démarrée tant les pépins physiques l’empêchent de prendre part aux rendez-vous importants du club merengue. De quoi pousser Florentino Pérez à prendre en considération une vente de l’international belge ? Ces dernières semaines, The Transfer Window expliquait que Hazard pourrait même être proposé par le président du Real Madrid au PSG en tant que monnaie d’échange dans l’opération Kylian Mbappé. Une information confirmée par Ok Diario qui a même récemment expliqué que Raphaël Varane ou encore Vinicius Jr seraient susceptibles d’être eux aussi une clé pour ce dossier Mbappé. Cependant, Hazard ne songerait pas vraiment à un départ.

Hazard bientôt de retour au top au Real Madrid ?