Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Mbappé pourrait relancer l'avenir de Zidane !

Publié le 24 février 2021 à 9h45 par B.C.

Priorité du Real Madrid, Kylian Mbappé n’a jamais caché son admiration pour Zinedine Zidane. Au sein du club espagnol, on est ainsi conscient qu’il sera plus facile de mettre la main sur la star du PSG si l’entraîneur français reste à son poste.

La démonstration de Kylian Mbappé sur la pelouse du FC Barcelone la semaine dernière n’a fait que renforcer les rumeurs sur son avenir. Lié au PSG jusqu’en juin 2022, l’attaquant français n’a toujours pas pris de décision, alors que les dirigeants parisiens continuent de faire pression sur lui pour le convaincre de rester. Dans le même temps, le Real Madrid reste à l’affût, même s’il ne sera pas facile de mettre la main sur Kylian Mbappé. Le PSG n’a pas l’intention de brader sa star, et la Casa Blanca a fortement été touchée par la crise économique liée au Covid-19. D’après Eduardo Inda, directeur d’ OK Diario , cela n’aurait pas empêché Zinedine Zidane d’approcher Kylian Mbappé après la victoire parisienne au Barça pour le féliciter, et lui demander de patienter encore une année afin de rejoindre le Real Madrid gratuitement.

Sans Zidane, pas de Mbappé ?