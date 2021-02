Foot - Mercato - PSG

Mercato - Barcelone : Le PSG a de gros soucis à se faire pour Jules Koundé !

Publié le 25 février 2021 à 7h30 par A.D.

Très performant sous les couleurs du FC Séville, Jules Koundé aurait tapé dans l'oeil de Leonardo. Alors qu'il serait prêt à payer la clause libératoire, fixée à 90M€ du défenseur français, le directeur sportif du PSG devrait batailler ferme avec Manchester United sur ce dossier.

Depuis le départ de Thiago Silva vers Chelsea, Leonardo n'a pas encore recruté de nouveau défenseur central. Pour combler le vide laissé par O Monstro , le directeur sportif du PSG s'activerait en coulisse et aurait identifié le profil de Jules Koundé. D'après les dernières indiscrétions de La Razon , Leonardo serait prêt à payer le prix fort pour être certain de rafler la mise sur ce dossier. En effet, l'ancien du Milan AC serait disposé à lâcher les 90M€ fixés par le FC Séville en guise de clause libératoire. Etincelant depuis le début de cet exercice 2020-2021, Jules Koundé aurait également la cote en Angleterre.

Solskjaer n'en démordrait pas pour Jules Koundé