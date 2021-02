Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le projet XXL de Florentino Pérez plombé par Thomas Tuchel ?

Publié le 25 février 2021 à 6h00 par Th.B.

Pisté par le Real Madrid qui prévoirait de le recruter cet été avant Kylian Mbappé en 2022, Erling Braut Haaland pourrait cependant prendre la direction de Chelsea. Et Thomas Tuchel ne serait pas étranger à ce revirement de situation.

D’après plusieurs journalistes espagnols, le Real Madrid aurait fait le choix de privilégier le recrutement d’Erling Braut Haaland dans le cadre du prochain mercato et de décaler la signature de Kylian Mbappé à l’été 2022. Néanmoins, les plans du champion d’Espagne pourraient être chamboulés par Chelsea. En effet, les Blues reviennent fort et disposeraient selon la presse anglaise, des armes nécessaires pour boucler l’opération Haaland qui se présenterait bien mieux pour Chelsea que pour le Real Madrid.

Tuchel, la clé du dossier Haaland ?