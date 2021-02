Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tenté un énorme coup avec Paul Pogba !

Publié le 25 février 2021 à 5h30 par T.M.

Alors que le nom de Paul Pogba est souvent revenu du côté du PSG, Fabrizio Romano a fait une révélation à ce sujet.

Chaque été, Paul Pogba est l’un des feuilletons du mercato. Cela devrait être le cas l’été prochain et c’était le cas l’été dernier. Annoncé sur le départ de Manchester United, l’international français était notamment envoyé du côté du Real Madrid, où Zinedine Zidane l’attend les bras ouverts, mais aussi de retour à la Juventus. Pour Pogba, le PSG est également revenu quelque fois comme une possible destination grâce notamment aux très bonnes relations entre Leonardo et Mino Raiola. Si rien ne s’est concrétisé, ce n’est pas faute d’avoir tenté pour le club de la capitale.

Un prêt demandé ?