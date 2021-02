Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez pourrait plomber un gros dossier du PSG !

Publié le 25 février 2021 à 9h00 par H.G.

Alors que Sergio Ramos se dirige tout droit vers un départ libre du Real Madrid en fin de saison, il existerait encore un espoir de voir l’Espagnol prolonger son bail chez les Merengue.

L’hypothèse de voir Sergio Ramos quitter le Real Madrid le 30 juin prochain au terme de son contrat est plus que jamais réelle. En effet, l’international espagnol ne parvient pas à trouver d’accord avec sa direction dans l’optique d’une prolongation de son bail, les négociations se heurtant sur la question de son futur salaire. De ce fait, cette situation aurait éveillé l’intérêt du PSG, qui serait séduit par la perspective d’enregistrer l’arrivée de Sergio Ramos dans son effectif sans avoir à débourser la moindre indemnité de transfert. Toutefois, malgré cette tendance négative, la partie ne serait pas encore perdue pour le Real Madrid…

«Le seul à pouvoir changer la situation de Sergio Ramos est Florentino Perez»