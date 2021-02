Foot - PSG

PSG - Malaise : Critiques, hygiène de vie... Neymar est passé aux actes !

Publié le 28 février 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier

Alors que Neymar est actuellement blessé, l’hygiène de vie de l’international brésilien a été particulièrement pointée du doigt ces derniers jours. Cependant, tout indique que le joueur du PSG fait tout pour se reprendre en main afin d’être de retour le plus vite possible.

Touché aux adducteurs face à Caen en Coupe de France, Neymar ne devrait effectuer son grand retour sur les terrains qu’à la mi-mars. Ce faisant, l’international brésilien de 29 ans a manqué le déplacement du PSG au Camp Nou pour y affronter le FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Un véritable coup dur pour le numéro 10 parisien, lui qui voulait absolument être présent pour ce choc face à son ancien club. Mais au-delà de cette blessure, c’est l’hygiène de vie de Neymar qui a été particulièrement pointée du doigt par de nombreux observateurs. En effet, ces derniers estiment que l’ancien joueur de Santos n’a pas un rythme de vie en adéquation avec celui que doit s’imposer un joueur professionnel. Pour preuve, certains n’ont pas manqué de critiquer les tweets nocturnes postés par Neymar devant l’émission de télé-réalité Big Brother Brazil ces derniers jours.

« L'engagement de Neymar ces derniers temps, il est irréprochable »

Seulement voilà, au coeur de toutes ces critiques, le joueur du PSG peut au moins compter sur le soutien de son directeur sportif Leonardo. En effet, à l’occasion d’un entretien accordé à France Bleu ce jeudi, l’Italo-brésilien a balayé d’un revers de main toutes les critiques à l’encontre d’une éventuelle mauvaise hygiène de vie de Neymar. « Ça me gêne un peu. J'ai tout entendu. Il s'est blessé et beaucoup de joueurs sont blessés, pas seulement au PSG, mais dans d'autres clubs aussi. Après il y a eu des remarques sur son hygiène de vie et tout ça. Mais ça fait un an que les gens ne peuvent pas sortir et s'il s'est blessé à cause de son hygiène de vie, qu'est-ce qu'il fait chez lui ? Parce que personne ne sort. Après on connaît sa vie et son histoire, il est différent par rapport à la manière d'être. Mais honnêtement l'engagement de Neymar ces derniers temps, il est irréprochable. On n'a rien à dire par rapport à son engagement, il est complètement concentré. L'hygiène de vie de Neymar, c'est un lieu commun. Et ce n'est pas juste », a lâché Leonardo.

« Il s'est mis à la diète pendant 5 jours »