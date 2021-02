Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce message fort sur le retour à la compétition de Neymar !

Publié le 28 février 2021 à 9h45 par H.G.

Alors que Neymar est actuellement blessé aux adducteurs, l’international brésilien effectuerait tout son possible afin d’être présent le 10 mars prochain face au FC Barcelone.

Touché aux adducteurs gauches face à Caen en Coupe de France, Neymar a ainsi manqué le déplacement au Camp Nou pour le compte des huitièmes de finale allers de la Ligue des Champions face au FC Barcelone (victoire 4-1 des Parisiens). Un véritable crève-coeur pour l’international brésilien, lui, l’ancien joueur du Barça, tant il voulait absolument affronter son ancien club avec le PSG. Et c’est pourquoi le numéro 10 du club de la capitale française ferait tout son possible pour être rétabli pour le match retour au Parc des Princes prévu le 10 mars prochain.

« Il veut jouer contre le Barça »