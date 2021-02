Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino se prononce sur le retour de Neymar !

Publié le 26 février 2021 à 15h15 par T.M.

Blessé aux adducteurs, Neymar poursuit sa récupération pour revenir le plus vite possible avec le PSG. Et ce vendredi, Mauricio Pochettino a fait le point.

Depuis son arrivée au PSG, Neymar n’a pas été épargné par les pépins physiques. D’ailleurs, le Brésilien a manqué près de 50% des matchs du club de la capitale à cause de blessures. C’est le cas actuellement. En effet, face à Caen, Neymar a touché aux adducteurs, l’obligeant à rester éloigné des terrains près de 3 semaines. Alors que l’ancien du FC Barcelone a manqué le match aller face aux Blaugrana en Ligue des Champions, il pourrait bien être là lors du match retour le 10 mars prochain. Néanmoins, malgré de bons progrès, il n’est pas encore totalement remis pour disputer la prochaine rencontre face à Dijon.

« Il est dans les temps fixés pour sa récupération »