PSG - Malaise : Grande nouvelle pour Neymar !

Publié le 25 février 2021 à 14h45 par A.M.

Blessé contre Caen en Coupe de France il y a deux semaines, Neymar a repris l'entraînement individuel. Une bonne nouvelle alors que le choc contre le FC Barcelone aura lieu le 10 mars.

Il y a deux semaines, Neymar subissait un nouveau coup dur. A l'occasion du 32èmes de finale de Coupe de France contre Caen, le Brésilien s'est blessé à la cuisse. Par le biais d'un communiqué, le PSG rendait son verdict, « Neymar Jr a été victime d’une lésion du long adducteur gauche mercredi soir. À l’analyse de l’examen clinique et des examens d’imagerie, il est à prévoir une indisponibilité d’environ 4 semaines selon l’évolution ». Par conséquent, le numéro 10 parisien était absent pour le déplacement au Nou Camp la semaine dernière, bien que ses coéquipiers aient brillé sans lui (4-1). Mais la présence de Neymar au match retour est également incertaine.

Neymar a repris la course