PSG - Malaise : Pierre Menes pousse un gros coup de gueule pour Kylian Mbappe !

Publié le 25 février 2021 à 3h45 par A.M.

Interrogé sur les prestations de Kylian Mbappé, Pierre Ménès s'agace des analyses très variées au sujet de l'attaquant du PSG.

Encensé il y a une semaine pour sa prestation exceptionnelle au Nou Camp ponctuée d'un triplé (4-1), Kylian Mbappé n'a pas mis longtemps pourrait retombé sur terre. En effet dimanche soir, lors de la défaite du PSG contre l'AS Monaco (0-2), le Champion du monde a été beaucoup moins en vue, ce qui lui a valu de nouvelles critiques. Un changement de vision qui agace Pierre Ménès.

«On est complètement dingue avec ce gamin»