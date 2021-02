Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès pousse un coup de gueule pour Mbappé après le Barça !

Publié le 22 février 2021 à 1h15 par La rédaction

Suite à son match fantastique face au FC Barcelone, Kylian Mbappé a été couvert d’éloges alors qu’il était vivement critiqué avant la rencontre. Un retournement de veste que Pierre Ménès n’arrive pas à digérer.

Mardi dernier, Kylian Mbappé est presque à lui tout seul venu à bout du FC Barcelone. Auteur d’un triplé retentissant dans la victoire du PSG contre les Blaugrana (4-1), l'attaquant français a su répondre parfaitement aux critiques qui lui étaient faites avant la rencontre. Ayant presque tout réussi pendant le match, Mbappé s’est rapproché sans doute de la meilleure prestation de sa carrière. Ainsi, le joueur de 22 ans a fait taire ses détracteurs pour laisser place à une vague d’éloges à son égard. Une vague peut-être un peu trop grosse selon Pierre Ménès.

« Il y a quinze jours, Mbappé c’était une noisette surcotée qui devait se barrer »