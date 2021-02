Foot - PSG

PSG : Ce joueur de Pochettino envoie un message fort après le Barça !

Publié le 21 février 2021 à 11h45 par H.G.

Alors que le PSG accueille l’AS Monaco ce dimanche après avoir remporté 4-1 son huitième de finale aller de Ligue des Champions face au FC Barcelone, Layvin Kurzawa a envoyé un message de mobilisation.

Le moins que l’on puisse dire est que le PSG s’est imposé avec la manière face au FC Barcelone ce mardi au Camp Nou (4-1). Kylian Mbappé a été l’auteur d’un triplé, tandis que les hommes de Mauricio Pochettino ont livré une prestation très convaincante dans ce huitième de finale aller de de la Ligue des Champions, prenant ainsi une belle option pour la qualification en quarts de finale. Cependant, le match retour n’aura lieu que le 10 mars prochain, et d’autres rendez-vous attendent les pensionnaires du Parc des Princes au cours des semaines à venir. Cela commence dès ce dimanche soir contre l’AS Monaco, un match crucial pour le PSG dans la course au titre en Ligue 1. Ainsi, Layvin Kurzawa a envoyé un message fort à quelques heures de cette rencontre face à son ancien club, l’international français étant pleinement conscient que lui et ses coéquipiers n’ont plus le droit à l’erreur en championnat.

« On sait que tous les matches comptent quand on est en course pour le titre »